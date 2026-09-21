Yo Soy Conciertos 2026: Imitadora de Yola Polastri llena la pista de nostalgia con ‘El telefonito’

Mariella Montes llevó la fiesta infantil al escenario y causo emoción entre el público y el jurado al interpretar el clásico tema de la artista “El telefonito”. Carlos Alcántara elogió el avance del personaje en la competencia: “Creo que te pareces cada vez más a la Yola que queremos, felicitaciones”.

En tanto, Maricarmen Marín destacó la energía entregada: “Me gustó mucho la presentación, si bien tenemos que ver el tema técnico”.

Por último, Ricardo Morán celebró el resultado de la caracterización en vivo: “Lo que ha ocurrido hoy es que ha sucedido la magia que necesitábamos”.

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