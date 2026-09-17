Yo Soy Conciertos 2026: El imitador de Sandro sorprende al interpretar el tema “Porque yo te amo”

La pasión y el dramatismo del clásico tema “Porque yo te amo” llegaron al escenario de Yo Soy de la mano de Miguel Quito, imitador de Sandro. A pesar de la entrega del participante para conectar con el público, el jurado coincidió en que la presentación tuvo notables altibajos.

‘Cachín’ señaló detalles sobre el control de la voz y las pausas del personaje: “Ha estado muy bueno el timbre pero en otros momentos se descontrolaba, sobre todo en los altos. En las partes habladas es donde debes tomar más conciencia sobre a quién le hablas”.

Por su parte, Jely advirtió que la ansiedad le restó seguridad en escena: “Rescato de ti la entrega y el disfrute, pero ha sido una presentación intermitente, los nervios se apoderaron de ti”. Finalmente, Ricardo Morán se enfocó en el aspecto actoral, concluyendo que el show se sintió plano: “Creo que estaban un poco repetitivos los gestos”.

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