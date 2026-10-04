Yo Soy Conciertos 2026: El jurado desaprueba la imitación de Leo Dan tras alejarse del personaje “Mucho Piero, poco Leo”

El primero en señalar un fallo técnico fue Carlos Alcántara, quien advirtió problemas en la dicción: “Cuidado con la parte hablada que no se entendió; al menos aquí no llegó bien la información, no se entendió”.

A su turno, Jely Reátegui remarcó la falta de caracterización actoral y le pidió no descuidar la esencia del cantautor: “Ha sido muy hermoso, pero ha sido de Piero. Hay que tener cuidado cuando estamos interpretando un personaje con añadirle demasiado de nuestro mundo. Hay que interpretar a un señor que tiene otra energía, más de picardía y madurez”.

Ricardo Morán cuestionó la interpretación y la desconexión con el personaje: “Esta es la presentación en la que menos he escuchado el timbre de Leo Dan y toda tu parte actoral me ha parecido externa, no interna, hasta un poco aburrida… Me conmueve mucho tu abuelita y la historia de tu abuelo, pero eso es una cosa y el show tendría que ser de Leo Dan. Este no es el show de Piero Tarrillo, hoy día no ha venido Leo Dan, ha venido Piero a cantar”.

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