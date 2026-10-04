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Yo Soy Conciertos 2026: El jurado reconoce que “Jhon Lennon” fue “más John Lennon que nunca”

Yo Soy
vlevano@latina.pe
vlevano@latina.pe
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Decidido a salir del trance de la eliminación, el concursante saltó al escenario para interpretar “A Hard Day’s Night”, logrando conectar de inmediato con la esencia de “The Beatles”.
El primero en expresar su fascinación fue Carlos Alcántara: “El arte, tu timbre, tu acento… Excelente imitación. Hoy día estás más John Lennon que nunca, de verdad me ha fascinado”. En esa misma línea, Jely Reátegui celebró la entrega del participante al notar un cambio radical de actitud: “Eso es porque tiene un poco más la energía de la ‘beatlemanía’ con la que te sientes más cómodo y se te nota más divertido”.
Por su parte, Ricardo Morán confirmó que este repertorio resalta lo mejor de su capacidad interpretativa: “Definitivamente te va mucho mejor con este universo de John Lennon, el timbre se parece más. Me encantó que al final promocionaras la película; sentí que estaba viendo una presentación de ellos en el Ed Sullivan Show presentando la película”.

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