Yo Soy Conciertos 2026: El “Zambo Cavero” llenó de criollismo el escenario con su interpretación de “Acurrucú”

En esta oportunidad, Tony Ward saltó al escenario para interpretar al recordado criollo “Zambo Cavero” con el tema “Acurrucú”, ofreciendo una presentación llena de energía.

Al momento de las devoluciones, Carlos Alcántara fue directo al analizar el manejo vocal del imitador en la canción: “Hoy lamentablemente he sentido que no has estado seguro, que no tenías aire, que cortabas las palabras”.

Por un lado, Manuel Gold buscó rescatar la actitud del artista sobre el escenario: “Coincido con Cachín en ciertos puntos, pero quisiera resaltar la alegría de tu presentación”.

A su turno, Ricardo Morán sumó su postura para alentar la evolución del concursante en las próximas galas: “Concuerdo con Cachín, pero hay soluciones”, dejando sobre la mesa la tarea de trabajar en la técnica de respiración y el fraseo para afianzar el timbre característico del legendario criollo.

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