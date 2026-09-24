Yo Soy Conciertos 2026: “Elvis Presley” cautivó con su versión de “Can’t Help Falling in Love”

Álvaro Daniel encarnó a “El Rey del Rock and Roll” Elvis Presley, con el tema “Can’t Help Falling in Love”. Siendo una canción distinta, con un ritmo lento de soft rock, Álvaro brilló con su imitación en el escenario, le cantó al público y agradó al jurado de la competencia.

Tanto así que Carlos Alcántara se animó a decir: “Creo que esta canción es la que mejor te sale como Elvis”. Esto se debe a que considera que, en el resto de canciones pertenecientes más al “rock and roll”, el personaje se le puede descontrolar un poco.

Óscar López Arias comentó que logró conectar con su interpretación, y que, a pesar de no tener el peso, la edad o las circunstancias por las que pasó Elvis Presley, pudo transmitir ese “control” que emite la canción, por lo que lo felicitó.

Ricardo Morán reconoció el enorme parecido de su timbre en los agudos y medios, aunque notó una ligera diferencia en los graves, donde puede perder un poco de esa identidad del artista original.

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