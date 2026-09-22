Yo Soy Conciertos 2026: Imitador de “Sean Paul” encendió el escenario con “Give It Up To Me”

Micky Love cantó como “Sean Paul” con el tema “Give It Up To Me”. El participante conectó con el público e hizo bailar a todos con su interpretación, gracias al particular ritmo caribeño que encendió el escenario en esta nueva noche de conciertos de la competencia. Tras terminar su presentación, el jurado compartió su devolución.

Anahí de Cárdenas destacó su presencia escénica y la conexión que logró con la gente, aunque le sugirió trabajar un poco más su vocalización para mejorar la dicción de la letra.

Carlos Alcántara comentó que logró controlar mejor su energía en esta presentación, un aspecto que se le había observado en su show anterior. Aun así, le recomendó cuidar de no bajar demasiado la intensidad de sus movimientos, para no afectar su puesta en escena.

Ricardo Morán compartió su sorpresa por la capacidad del participante para retener la masiva cantidad de letra de la canción elegida, reconociendo el mérito de cantar cada estrofa, distinta entre sí, mientras bailaba y conectaba con el público.

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