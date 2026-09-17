Yo Soy Conciertos 2026: Ex imitador de Frank Sinatra regresa como Elvis Presley con el tema “Burning Love”

La exigencia subió de nivel en Yo Soy con la presentación de Alvaro Daniel, quien asumió el reto de encarnar a Elvis Presley con el éxito “Burning Love” luego de formar parte de la temporada anterior dando vida a Frank Sinatra.

Durante la evaluación, Jely hizo hincapié en los detalles técnicos de la postura y el lenguaje corporal del personaje: “Hay cosas que ajustar en lo actoral. En tus piernas tienes que ajustar la distancia para que el peso esté bien distribuido. Más provocador y sensual, queremos más de ‘Pelvis Presley'”, comentó entre risas sobre la actitud en escena.

Asimismo, Ricardo Morán no dejó pasar su recorrido en el programa y le exigió la firmeza que requiere una leyenda de la música: “Tú ya has estado en este escenario, así que esperaba un poco más de seguridad. No deberíamos estar inseguros, la necesitas para este personaje”.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!