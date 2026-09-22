Yo Soy Conciertos 2026: Imitador de “Matt Bellamy” arriesgó todo con “Supermassive Black Hole”

Sebastián Mayorca interpretó a “Matt Bellamy” con la canción “Supermassive Black Hole”. Este tema musical representó un desafío para Sebastián, puesto que utiliza la técnica del “falsete” en todo momento. El jurado aplaudió esa fuerte apuesta del participante y compartió sus observaciones.

Anahí de Cárdenas lo felicitó por animarse con una canción tan exigente a nivel vocal, y lo único que le recomendó fue conectar más con el público. Explicó que, a pesar de que el artista de referencia es bastante ensimismado, esa conexión con la gente puede elevar aún más el nivel de su imitación.

Ricardo Morán comentó que su timbre es muy bueno, aunque consideró que la elección de la canción pudo haberle jugado en contra, al exponer la diferencia de intensidad y contundencia de voz entre él y “Matt Bellamy”. Aun así, consideró que fue una presentación correcta.

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