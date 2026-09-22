Yo Soy Conciertos 2026: Imitador de “Billy Joel” trajo el rock al escenario con “You May Be Right”

Rafael Iza vino a imitar a “Billy Joel” e interpretó el tema “You May Be Right”. Así, Rafael trajo el hard rock al escenario de esta noche en la competencia y buscó brindar el mejor espectáculo posible para el jurado y el público, adueñarse del escenario como el propio artista al que imita.

Carlos Alcántara le dijo que le gustó su presentación, pero cree que puede “soltarse” un poco más en el escenario, porque sintió que le faltó comunicación y conexión con el público, siendo esta una característica particular de Billy Joel.

Lita Pezo reafirmó lo dicho por Cachín, agregando que le faltó mayor movimiento en la presentación: Billy habla con sus músicos, juega con el parante, y ese tipo de detalles no se reflejaron del todo en la personalidad del cantante.

Ricardo Morán, por su parte, también opinó que se puede mejorar la parte actoral de la imitación y le sugirió hacer crecer más su figura en el escenario, para así llegar a todo el público y ser el principal atractivo e interés.

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