Yo Soy Conciertos 2026: Imitador de “Julio Jaramillo” se quebró tras dedicar “Ódiame” a su abuela

Luis Velásquez vino a conmover y cantar como Julio Jaramillo con el tema “Ódiame”. Luis tuvo una razón especial para sentir profundamente la canción al momento de interpretarla, por lo que, al finalizar su performance, el conductor del programa, Franco Cabrera, abrazó al participante, quien no pudo contener el llanto. Fue entonces cuando se reveló que se trató de una dedicatoria hacia su abuela.

Carlos Alcántara empatizó con el sentir del imitador, lo felicitó por su desempeño y le extendió sus mejores deseos para su futura carrera, resaltando además lo valioso que es guardar buenos recuerdos de nuestros seres queridos.

Lita Pezo, por su parte, también disfrutó de su trabajo, aunque sugirió matizar en mayor medida la interpretación y hacerla más íntima en ciertos momentos.

Finalmente, Ricardo Morán consideró que fue un buen “boceto”, ya que admira el potencial que tiene el participante y espera que pueda seguir creciendo mucho más.

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