Yo Soy Conciertos 2026: ¡Imitador de “Matt Bellamy” consiguió el primer “gol” de la noche con “Starlight”!

Sebastián Mayorca interpretó al vocalista y fundador de la banda británica “Muse”, Matt Bellamy, cantando el tema “Starlight”. El participante trajo el rock alternativo a los escenarios de esta nueva noche de competencia y sorprendió con su nivel de imitación y canto, algo que el jurado destacó posteriormente en sus comentarios.

Lita Pezo resaltó el nivel de detalle que Sebastián ha incorporado en su participación, señalando que le encantaron las respiraciones agitadas al final de las frases, una peculiaridad propia de Matt Bellamy, por lo que lo felicitó por su interpretación.

Ricardo Morán anunció que se trató del primer “gol” de la noche. Lo que más resaltó fue la actitud profesional y el enfoque del participante en la imitación, ya que, al tratarse de una banda no tan popular, el público no pudo responder a sus llamados para cantar juntos la letra de la canción. Aun así, Sebastián logró continuar sin que se notara ningún bajón en su presentación.

Ante este reconocimiento, el jurado le extendió sus mejores deseos a él y a su banda propia, “Levalith”, cuyos temas están disponibles en Spotify.

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