Yo Soy Conciertos 2026: ¡Imitador de “Bob Dylan” sorprendió con su nivel de actuación con “Like a Rolling Stone”!

Joaquim de la Monclova encarnó al legendario cantante y compositor Bob Dylan con el tema “Like a Rolling Stone”. El participante demostró toda su destreza y talento cantando al nivel del artista original y tocando la icónica armónica, además de meterse en su personaje en todo momento, lo que asombró al jurado de la competencia.

Carlos Alcántara le dijo que había venido a lucirse y no a competir, resaltando que se metió de lleno en el personaje, transmitiendo la desfachatez propia del artista y una conexión firme y segura con el público, el jurado y quien se pusiera delante.

Lita Pezo, por su parte, recalcó el uso de la armónica mientras cantaba, un aspecto que enriquece la imitación del personaje, lo que hizo que disfrutara por completo su performance.

Finalmente, Ricardo Morán consideró que su actuación fue tan enigmática que, desde las entrevistas previas al show, ya se notaba en él la actitud característica de Bob Dylan, lo que generó una atmósfera verosímil en toda su interpretación.

¿Logrará Joaquim de la Monclova mantener este nivel en las siguientes presentaciones? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirtelo.

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