Yo Soy Conciertos 2026: Imitador de “Gian Marco” brilló con su interpretación de “No Puedo Amarte”
Jordan Valle cantó como el popular cantante peruano “Gian Marco” con el tema “No Puedo Amarte”. Ricardo Morán, quien conoce bien al artista original, fue detallista al apreciar la presentación de Jordan, que destacó por su caracterización, acompañada de guitarra acústica y canto, sobre la cual los jurados comentaron al finalizar su turno.
Carlos Alcántara destacó la constante mejora del participante en la competencia, señalando que en cada ocasión incorpora algún ajuste a su presentación. El jurado le sugirió agregar un poco más de vibrato al final de las frases, un recurso que el cantante original utiliza con frecuencia.
Por su parte, Ricardo Morán observó que las notas altas estuvieron desafinadas, aunque reconoció que Jordan logra disimularlo bien con su forma de cantar, haciendo que ese tipo de errores pasen desapercibidos. Aun así, le recomendó corregirlo de cara a las siguientes presentaciones.
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