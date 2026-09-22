Yo Soy Conciertos 2026: ¡Imitador de “Damiano David” contagió su energía al público y jurado con “Beggin”!

Joao interpretó al cantante y compositor italiano Damiano David con el tema “Beggin”. El participante tuvo una entrega total con el personaje y con el show del concierto, cantando junto a una espectacular puesta en escena, lo que llevó al jurado a compartir comentarios mayoritariamente positivos hacia el imitador.

Lita Pezo lo felicitó por la distorsión controlada propia del artista original y por los juegos de voz que utilizó durante su presentación, tras la cual consideró que sería una noche en la que el veredicto resultará muy difícil para el jurado.

Carlos Alcántara comentó que Joao parecía un rockstar experimentado con años de carrera en conciertos, lo animó a dedicarse a esto y resaltó su habilidad para transmitir energía al público.

Finalmente, Ricardo Morán consideró que, si bien tuvo algunos errores técnicos, como ligeras desafinaciones y problemas de dicción, la intensidad de su presencia escénica hizo que estos pasaran por completo desapercibidos, señalando que “el escenario es su lugar”.

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