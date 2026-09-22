Yo Soy Conciertos 2026: Imitador de “Canserbero” puso el corazón en su versión de “Maquiavélico”

“Kingaray” interpretó al rapero venezolano Canserbero con uno de sus más recordados éxitos, “Maquiavélico”. El artista fue una figura cultural que se caracterizaba por transmitir el mensaje de sus líricas, algo que el participante buscó recrear en su performance, rapeando con el corazón y el sentimiento. El jurado tuvo en cuenta ese enfoque al momento de brindar sus comentarios.

Lita Pezo comentó que no logró conectar completamente con su interpretación del tema, pues sintió que no transmitía del todo la letra al momento de rapear, aunque valoró su búsqueda por representar al artista.

Carlos Alcántara reafirmó la postura de Lita y consideró que la presentación fue algo irregular, con momentos de mayor sentimiento y otros en los que se iba desvaneciendo.

Ricardo Morán, por su parte, señaló que sí lo vio conectado con la lírica, aunque por instantes resultó difuso. El jurado reconoció que interpretar a Canserbero es complicado por el nivel de conexión que exige con la vivencia de sus letras, por lo que le pidió quedarse con el mérito de caerse y levantarse, resaltando que, contra todo pronóstico, ha sido el único imitador de Canserbero en llegar a los conciertos de la competencia, algo que nadie le puede quitar.

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