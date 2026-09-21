Yo Soy Conciertos 2026: Imitador de Cheo Feliciano desata el sabor caribeño en una noche de salsa
Stefhano Silva interpretó un clásico del repertorio caribeño, lo que sorprendió al jurado no solo por su timbre, también por su color de voz.
Carlos Alcántara destacó la calidad de su registro vocal pese a pequeñas inconsistencias: “Tienes un gran timbre y hoy has demostrado lo bien que te sale este personaje, más allá de las irregularidades musicales que se escucharon en los guapeos”.
En tanto, Maricarmen Marín exigió mayor profundización en la clave del género: “Tú ya cantas bien, cantas bonito, pero hay algo que trabajar. Cheo era un gran sonero y se necesita mucha técnica y precisión; tienes la forma, pero hay que profundizar en tu interpretación”.
Para concluir, Ricardo Morán advirtió sobre la falta de transmisión escénica: “Cuando tú no disfrutas, la presentación se ve fría. Te he visto hacerlo hoy; hay que encontrar más matices”.
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!