Yo Soy Conciertos 2026: ¡Imitador de “Eduardo Franco” interpretó “Es La Lluvia Que Cae”!

Anthony Gamboa interpretó a “Eduardo Franco”, vocalista de la mítica banda uruguaya “Los Iracundos”, cantando el tema “Es La Lluvia Que Cae” y buscó transmitir a través de ese tono melódico característico del cantante y de la agrupación. El jurado estuvo atento a su participación y al término, le dio su retroalimentación.

Lita Pezo consideró que la participación fue buena, en la que el timbre es muy cercano al original. Sin embargo, le sugirió que bajara “el raspado” de su voz, para que sea más sutil y dulce su instrumento vocal.

Carlos Alcántara le indicó que tiene el parecido físico, la voz y el personaje. Además, le señaló que tiene potencial más allá de la imitación en la competencia, pensando en sus futuras propias presentaciones.

Ricardo Morán le advirtió tener cuidado con la afinación en algunos momentos, sobre todo en las notas largas. No obstante, opinó que fue una presentación correcta.

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