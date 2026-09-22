Yo Soy Conciertos 2026: “Isabel Pantoja” emocionó hasta las lágrimas con “Marinero De Luces”

Paulina Villalobos encarnó a “Isabel Pantoja”, interpretando la canción “Marinero De Luces”. Con todo el talento y entrega que la caracteriza, tuvo que afrontar esta presentación estando un poco afectada de la garganta; sin embargo, el jurado y el público disfrutaron y se emocionaron por igual con el espectáculo que ofreció.

Carlos Alcántara señaló que su interpretación fue mejorando progresivamente, a tal punto que sintió la emoción físicamente. Le recomendó entregarse aún más a la canción, ya que es un tema con el que debe expresar la tristeza de la letra. Por lo demás, le pareció una presentación impecable.

Anahí de Cárdenas se conmovió por completo con su performance y solo atinó a decir que le había encantado su presentación, llegando incluso a las lágrimas.

Ricardo Morán la elogió señalando que, si así canta con la voz afectada, sería aún mejor en condiciones normales. Además, consideró interesante y positivo cómo esa condición le dio mayor peso a su timbre vocal, logrando marcar mejor los graves.

Con respecto al comentario de Cachín, no coincidió del todo con llegar hasta las lágrimas, aunque sí estuvo de acuerdo en que se puede estudiar con mayor profundidad la actuación, ya que la tristeza de la letra puede transmitirse de otras formas.

No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!