Yo Soy Conciertos 2026: Imitador de Vicente Fernández casi logra “el primer gol” de la temporada

La música ranchera se apoderó del escenario de Yo Soy con la presentación de Gian Marco Díaz, imitador de Vicente Fernández, quien hizo cantar al público con el clásico tema “El Rey”.

Su potencia vocal no pasó desapercibida para el jurado, aunque los evaluadores coincidieron en que aún debe afinar detalles de manejo escénico.

‘Cachín’ reconoció de inmediato el talento del participante: “Tienes para regalar voz y encanto, solo te diría que seas más consciente de dónde están las cámaras”. Por otro lado, Jely sumó observaciones sobre la interpretación física del personaje: “Todavía hay un trabajo actoral que tienes que reforzar, Vicente tiene una proyección más potente y gestos directos”.

Ricardo Morán destacó el gran nivel demostrado en esta etapa de conciertos, dejándole un reto para sus próximas apariciones: “Casi el primer gol de la temporada, bien. El timbre está parecido, pero todavía puede estar más presente esta idea de ‘macho mexicano'”.

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