Yo Soy Conciertos 2026: Imitador de Vicente Fernández deslumbró con “Me voy a quitar de en medio”

El espíritu ranchero tomó una fuerza impresionante en la gala con la salida a escena de “Vicente Fernández”, quien interpretó el emblemático tema “Me voy a quitar de en medio”.

Durante los comentarios, Manuel Gold valoró la concentración y elegancia del participante sobre la tarima: “Pautaste una palabrita y fue hipnotizante. Se nota que eres muy detallista en tu interpretación y aprecio mucho la energía, con aplomo”.

Por su parte, Carlos Alcántara celebró la evolución física y vocal mostrada en el show: “Buena postura que se te pidió, buena energía y buen matiz que hace que tu presentación sea atractiva”.

Finalmente, Ricardo Morán ofreció pautas técnicas para pulir aún más las características del artista: “En particular estamos hablando del ‘Rey del matiz’ y bien, pero necesito que matices más y que tengas cuidado cuando lo hagas, cuando vayas a los graves”.

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