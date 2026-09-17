Yo Soy Conciertos 2026: Imitador de Zambo Cavero abre la noche de conciertos con el tema “Contigo Perú”
Una conmovedora historia de superación abrió la noche de conciertos en Yo Soy. Toni Ward, imitador del ‘Zambo’ Cavero, subió al escenario para interpretar el emotivo tema “Contigo Perú”, dedicado a sus hijos y su familia.
Antes de su presentación, el concursante reveló que desde niño soñaba con ser cantante y que practicaba tocando con bidones de agua mientras acompañaba a su madre. Además, confesó que fueron sus propios hijos quienes lo motivaron e inscribieron enviando su casting al programa.
A pesar del valor sentimental de la presentación, las correcciones por parte del jurado no se hicieron esperar. Carlos Alcántara ‘Cachín’ valoró el esfuerzo, pero marcó un detalle técnico: “Gracias por mantener la cultura criolla. Me gustó más la primera parte, pero cuando te vas a la parte emocional siento que se pierde un poco el timbre”.
Por su parte, Ricardo Morán se mostró más exigente y señaló la falta de conexión con el público: “No estoy tan contento con la presentación. Tienes que revisar lo del lado actoral para que pase como en tu casting, te sentí como en una cápsula. No me ha llegado mucho la emoción”.
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