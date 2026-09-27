Yo Soy Conciertos 2026: imitadora de Camila Cabello deslumbró al ritmo de “Señorita”

La magia del pop se sintió fuerte en el escenario con la llegada de “Camila Cabello”, quien asumió el reto de interpretar el éxito global “Señorita”.

Carlos Alcántara notó el esfuerzo al cierre de la canción: “Ahora desarmaste un poco el final y te ha costado porque has roto un poco la estructura”. A su turno, Manuel Gold quedó fascinado con el despliegue de talento: “Me has dejado impresionado. Tienes una voz extraordinaria, muy parecida a la de Camila Cabello. Saliste de un trance, has estado muy metida en la presentación”.

Asimismo, se destacó su crecimiento escénico a pesar de los nervios iniciales: “Yo hoy día estoy muy contento porque siento que has empezado a salir de tu zona de confort. También te sentí muy nerviosa, en esa primera mitad había imprecisiones, tembladera de voz”.

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