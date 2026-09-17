Yo Soy Conciertos 2026: Imitadores de Jesse & Joy sorprenden al jurado por parecido vocal

El romanticismo y la nostalgia llegaron al escenario de Yo Soy con la presentación del dúo conformado por Sandra Saldaña y Juanmi Ruiz, quienes encarnaron a Jesse & Joy para interpretar la popular balada “¡Corre!”. La actuación logró cautivar al jurado por la afinidad proyectada en escena y el timbre vocal logrado durante el show.

Tras la presentación, Jely destacó la dosificación de energía y la técnica: “Bien con los vibratos, bien con la presencia, la energía bien dosificada; solo que en los momentos de tristeza no lo actúes mucho, suelta más la emoción”. A su turno, ‘Cachín’ valoró la química del dúo señalando: “He visto la conexión entre los dos”.

Ricardo Morán, en cambio, advirtió sobre la técnica empleada en el fraseo: “Tu timbre vocal es lo más parecido que he escuchado al artista. Vi que estabas en el mundo de la salsa, que habías hecho coros y estás atacando como salsera las frases; necesitamos más pop, más balada”.

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