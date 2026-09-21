Yo Soy Conciertos 2026: ¡Imitadores de “Matt Bellamy” y “Bob Dylan” se integran a los conciertos!

Tras las presentaciones de los ocho imitadores en búsqueda de estar en los conciertos de “Yo Soy”, el jurado dio a conocer su veredicto y primero reveló quiénes son los participantes que, lamentablemente, no pasan a la siguiente etapa y quedan eliminados de la competencia.

Los que abandonan el programa son los imitadores de Eduardo Franco, Billy Joel, Canserbero, Gian Marco, Julio Jaramillo y Damiano David.

Por último, quedaban los imitadores de Matt Bellamy y Bob Dylan. Para sorpresa de todos, Ricardo Morán confirmó que ambos ingresaban a la competencia y participarán de la etapa de los conciertos de “Yo Soy”.

¿Cómo les irá a los imitadores de Matt Bellamy y Bob Dylan en el programa? No te pierdas las nuevas presentaciones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!