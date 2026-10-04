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Yo Soy Conciertos 2026: ¿Jely Reátegui se sonroja? La jurado admite su “amor platónico” por Ricky Martin

Yo Soy
vlevano@latina.pe
vlevano@latina.pe
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Jely Reátegui confesó abiertamente el impacto que provocaba el artista en su etapa escolar: “Yo me moría por Ricky Martin, me parecía el hombre más sensual del planeta. Cuando veía sus videos me ponía roja, me daba roche verlo… Lo que genera Ricky Martin es esta gana de querer morderle el cuello y decirle por favor hazme tuya”.
En el plano técnico, el jurado coincidió en que fue una de sus actuaciones más sólidas. Carlos Alcántara destacó su presentación: “Creo que esta noche es tu mejor versión de Ricky Martin, esto es lo que te acomoda a ti”.
Finalmente, Ricardo Morán valoró la precisión en la voz: “soltaste la primera frase y clavaste tal cual el timbre. Sin embargo, hay un tema corporal; tienes que encontrar qué traba te da roche y te impide exponerte completamente en el escenario para lograr esa sensualidad”.

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