Yo Soy Conciertos 2026: La brillante imitación de Isabel Pantoja conmovió hasta las lágrimas a Ricardo Morán

Un momento inolvidable se vivió en la reciente jornada de Yo Soy gracias a la impecable presentación de Paulina Villalobos, imitadora de Isabel Pantoja. La concursante tomó el escenario para interpretar “Hoy quiero confesarme”, logrando una caracterización que cautivó de principio a fin al jurado.

Tras concluir su show, las devoluciones fueron sumamente favorables. Jely destacó el trabajo vocal y de estilo: “El acento y los gallitos estuvieron en su punto, la proyección y los matices bien, solo ten cuidado en no hacerlo mecánico”. Acto seguido, ‘Cachín’ desató las risas al confesar impactado: “Al final se me pararon los pelos”.

La gran sorpresa de la noche llegó cuando Ricardo Morán confirmó el éxito rotundo de la imitación con una frase categórica: “Ahora sí podemos decir que hay gol, muy bien Paulina”. La reacción de la participante fue inmediata: abrumada por la emoción, Paulina se agachó cubriéndose el rostro con las manos, sin poder creer el enorme reconocimiento otorgado por el juez.

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