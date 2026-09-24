Yo Soy Conciertos 2026: La magia de “Yola Polastri” cautiva al jurado con “La feria de Cepillín”

El espíritu festivo se apoderó del set gracias a la presentación de Mariella Montes, la “Yola Polastri” de esta temporada. En esta ocasión, la participante llenó de energía el estudio al interpretar el entrañable tema “La feria de Cepillín”.

Las devoluciones por parte del jurado destacaron la conexión y el encanto que transmitió en el escenario. ‘Cachín’ expresó su entusiasmo evocando su infancia: “Qué linda presentación. Yo he ido bastante al programa de Yola cuando era niño; me has transportado. Eres bien chambera”.

Asimismo, Maricarmen Marín confesó haber disfrutado el show de principio a fin: “Lo he disfrutado, por la naturalidad que tienes de la misma artista que estás imitando. Tienes esa magia, me ha encantado tu presentación… me estoy volviendo fan”.

Ricardo Morán reconoció el esfuerzo constante de la concursante: “Cada día una pequeña mejora, hoy te he visto bailar mucho más. Solo ten cuidado con la afinación y el temblor de voz”.

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