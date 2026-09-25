Yo Soy Conciertos 2026: ¡”Laura Pausini” interpretó “Amores Extraños” en la noche de sentencia!

Gracia Gómez interpretó a “Laura Pausini” con la canción “Amores Extraños”. La participante se esforzó por seguir en la competencia, apostando por un exigente tema musical y aplicando lo aconsejado en sus anteriores presentaciones. Tras terminar, el jurado compartió su devolución.

Aldo Miyashiro consideró que le faltó marcar el acento italiano característico de la artista original, un detalle que justamente la hace atractiva para el público hispanohablante.

Carlos Alcántara dijo: “Tu mejor presentación”, resaltando el gran margen de mejora de la imitadora. Coincidió con Aldo, pero destacó especialmente el progreso evolutivo que ha mostrado en su interpretación.

Finalmente, Ricardo Morán comentó que tiene un gran nivel de canto, aunque señaló que Laura Pausini suele llegar a las notas altas con mucha solvencia y una prolija colocación de voz, un aspecto en el que Gracia todavía puede seguir afinando, ya que las canciones de la artista suelen exigir ese tipo de notas.

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