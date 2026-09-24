Yo Soy Conciertos 2026: “Laura Pausini” se apodera del escenario con “Emergencia de amor”
En una nueva gala, Gracia Gómez, quien interpreta a Laura Pausini, saltó al escenario dispuesta a conquistar al público con el clásico tema “Emergencia de amor”.
Carlos Alcántara ‘Cachín’ resaltó su evolución escénica comentándole: “Gran avance en cuanto al control de gestualidad y mirada de Laura Pausini. Te he visto más concentrada en mantener el personaje”.
Por su parte, Maricarmen Marín reconoció haberla visto un poco más firme, pero fue crítica respecto a la afinación: “Te he visto un poco más segura, no sé si es suficiente. No llegamos a unas notas correctamente. Sé más libre, no pienses tanto”.
Finalmente, Ricardo Morán le aconsejó no dudar de sí misma frente al reto: “A veces el enemigo no es el aire, la afinación o la técnica; está en la cabeza y yo te veo luchando contigo misma, dudando. Ya estamos en la competencia y tenemos que salir adelante. Confía en ti”.
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