Yo Soy Conciertos 2026: “Los Panchos” enamoran al público al compás de “Contigo”

El romanticismo del bolero volvió a la pantalla de la mano de Piero, Sebastián y Juan Diego, los encargados de darle vida a “Los Panchos”. El trío deleitó a los jueces y al público con la emotiva pieza “Contigo”.

Carlos Alcántara ‘Cachín’ manifestó su entusiasmo por los detalles en cámara: “Me encantó la presentación. El juego de los tres simultáneamente, sin moverse y volteando a las cámaras… gran detalle”.

Por otro lado, Maricarmen Marín quedó fascinada con la armonía de las voces: “Sebastián, me he quedado sorprendida con el matiz de tu voz. Por separado bien, y juntos también suenan como uno solo. Se sintió muy natural, buena armonía… ¡me dio ganas de casarme!”.

Finalmente, Ricardo Morán valoró el momento vocal acapella: “Muy buena presentación. El acapella sonó muy bonito y Sebastián hizo un muy buen trabajo en su solo”.

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