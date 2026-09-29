Yo Soy Conciertos 2026: “Los Panchos” regaló una de las mejores presentaciones de la noche con “Sabor A Mí”

Piero, Sebastián y Juan Diego regalaron una de las mejores interpretaciones de la noche, imitando a “Los Panchos” con el tema “Sabor A Mí”. Cada uno de los participantes reflejó un matiz propio que fue reconocido por el jurado de “Yo Soy”, y cantaron con la misma dulzura que tienen acostumbrado al público de la competencia. El jurado, encantado con su presentación, compartió los siguientes comentarios.

Carlos Alcántara solo atinó a decir: “Me ha encantado. Me ha gustado. Felicitaciones”, sin ninguna observación adicional por hacer.

Jely Reátegui, por su parte, quedó fascinada con su conmovedora actuación, y agregó que le trajo recuerdos de su abuelito, por lo que les agradeció y calificó su presentación como “hermosa”.

Finalmente, Ricardo Morán recordó que les había pedido “engolar” más la voz, y reconoció que hicieron caso a las oportunidades de mejora que compartió el jurado en su momento. Además, resaltó que antes los tres sonaban muy parecidos entre sí; sin embargo, ahora logró percibir un timbre distinto en cada integrante del trío, tal como ocurre en la agrupación original, consiguiendo sonar unidos, pero a la vez diferentes.

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