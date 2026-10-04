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Yo Soy Conciertos 2026: Ricardo Morán exige más sensualidad a Sandro: “Consigues alegrar, pero necesitas seducir”

Yo Soy
vlevano@latina.pe
vlevano@latina.pe
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Miguel Quito, imitador de Sandro, saltó al escenario para interpretar el clásico “Dime qué más quiero”.  El primero en tomar la palabra fue Carlos Alcántara, quien resaltó el manejo corporal del concursante pero advirtió sobre su desgaste vocal: “Te enciendes y haces el Sandro a nivel corporal que nos gusta, pero se puso muy liviano el timbre y se perdió el control”.
Por su parte, Jely Reátegui valoró el carisma del participante, aunque le sugirió profundizar en el perfil del artista: “Para que esta imitación corporal y actoral esté más completa hay que impregnarle de oscuridad y erotismo… todavía hay que darle más peso vocal en las frases”.
Ricardo Morán, analizó la intención escénica del imitador y fue tajante sobre su desempeño: “Esta es la faceta de Sandro que más te acomoda… pero ¿qué es lo que quiere conseguir con este baile? Seducir. La forma en que tú lo haces es más ligera, lo que tú consigues es alegrar, lo cual está bien, pero lo que necesitamos es seducir”.

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