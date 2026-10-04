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Yo Soy Conciertos 2026: ¿Se arrepiente? Sasha Jara revela que no quería imitar a Christina Aguilera tras caer en sentencia

Yo Soy
vlevano@latina.pe
vlevano@latina.pe
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Luego de que saliera a la luz un video que registraba su malestar por estar en sentencia, la participante interpretó el emotivo tema “Por siempre tú”.
El primero en pedir serenidad fue Carlos Alcántara, quien le recordó el valor de la vulnerabilidad en el escenario: “Estar en sentencia no es desmerecer tu carrera, sino mostrar que eres vulnerable y demostrar solo con tu canto y con tu arte de qué estás hecha… No hay que disculparse ni presentar quejas, simplemente decir ‘sí, me equivoqué y voy a salir de sentencia’”.
Por su parte, Jely Reátegui apeló a una reflexión: “En este programa hay que ser estratégicos. Tu estrategia debería ser ‘soy Sasha, hago esto y hago esta imitación increíble’. No te metas cabe solita”. Sasha Jara tomó la palabra para aclarar sus verdaderos sentimientos: “Me siento muy agradecida de estar aquí, no es que no sea agradecida, sino que justo en ese momento se grabó y tal vez estén llevándose una mala impresión. Voy a seguir esforzándome más para dar lo mejor”.
Finalmente, Ricardo Morán intervino para exigir mayor rigor técnico y recordarle que no debe dejarse llevar por la frustración: “A veces la cámara nos agarra con poca tolerancia a la frustración, somos humanos y pasa… En cuanto a la presentación, eres prodigiosa como cantante (…) hay que ajustar el timbre”.

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