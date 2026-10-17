Yo Soy Final 2026: ¡”Adrián Barilari” se reivindica con una presentación a la altura de la Gran Final!

Mr. Nik, imitador de “Adrián Barilari”, interpretó la canción “Aún estás en mi sueños” en la Gran Final de Yo Soy. Con las últimas presentaciones que tuvo mucha opinión dividida, Mr. Nik cuidó su voz para demostrar que sí se mereció llegar a la instancia máxima de la competencia y sobretodo disfrutó de su momento.

Carlos Alcántara solo atinó a decir: “Señores, ha vuelto”, refiriéndose a que mostró una magnífica versión en la competencia como lo venía presentando en la etapa inicial del programa.

Ricardo Morán también coincidió con que volvió a mostrar una gran calidad de imitación: “Esto era lo que queríamos ver el lunes”, alegando a que esperaban una presentación de este nivel desde el primer momento de la semana final. Además, le recomendó que siga cuidándose en el futuro con su instrumento vocal y de trabajo.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!