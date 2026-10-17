Yo Soy Final 2026: Ricardo Morán a “Isabel Pantoja”: “Esta es la mejor presentación de tu vida”

Paulina Villalobos, imitadora de “Isabel Pantoja”, maravilló con la canción “Hoy quiero confesarme” en la Gran Final de “Yo Soy”. Tanto así que Carlos Alcántara se paró de la emoción al final de su actuación y lo demostró en sus comentarios: “Hoy quiero confesar que estoy orgulloso (…) porque todo lo que se te ha pedido desde el comienzo hasta ayer. Hoy en esta presentación has hecho todo”.

Jely Reátegui tampoco pudo contener su alegría por el performance y dijo: “Voy a empezar a tratarle de usted (…) Has adquirido una madurez interpretativa alucinante”, refiriéndose al enorme progreso actoral y a su calidad técnica impecable.

Ricardo Morán solo atinó a decir: “Paulina, esta es la mejor presentación que has hecho en tu vida”, cerrando la serie de halagos hacia su participación en la Gran Final de la competencia.

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