Yo Soy Grandes Batallas 2026: ¡Gustavo Cerati y Sandro desataron la locura con un cruce legendario!
La semifinal del programa cerró con un momento que muchos consideraban imposible. Gustavo Cerati unió fuerzas con Sandro, creando una atmósfera de rock y magnetismo que dejó al panel de jueces sin palabras. Juntos reinterpretaron el himno de Soda Stereo, elevando la temperatura del set.
Carlos Alcántara vaticinó el impacto internacional de esta gala: “Ha sido una gran prueba, esto en Argentina debe ser viral. Tener a Gustavo Cerati y Sandro es impensable, pero se ha dado en este escenario”. Asimismo, Ricardo Morán destacó la recuperación del imitador de Cerati: “Ayer tuviste problemas de garganta, pero hoy aceleraste. ¡Qué tal fin de fiesta!”.
Por su parte, Jely Reátegui resaltó el nuevo matiz que adquirió la canción con este refuerzo: “De la nada esta presentación ha adquirido otra capa de sensualidad con la presencia de Sandro. Has brillado tú y has hecho brillar a Cerati con la fuerza que se necesita”. Finalmente, Mauri Stern cerró con entusiasmo: “Gustavo, cuando entraste nos levantaste de las sillas. Sandro increíble, en el lugar correcto”.
