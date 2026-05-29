Yo Soy Grandes Batallas 2026: ¡Julio Iglesias y Thony Valencia emocionaron con una gala llena de romanticismo!

La sofisticación se apoderó de la semifinal. Julio Iglesias llegó acompañado de Thony Valencia, una de las voces más potentes de la escena nacional, para entregar una versión detallada y emotiva de uno de los clásicos más grandes del astro español.

Ricardo Morán no pudo ocultar su admiración por el nivel de compromiso mostrado: “Me conmueven, han hecho un gran trabajo. Julio Iglesias, gracias por el trabajo tan detallado”. Por su parte, Carlos Alcántara elogió a al refuerzo de Julio Iglesias: “Thony, eres una de las mejores voces que tiene el Perú”.

La actriz Jely Reátegui resaltó el factor “mágico” que se sintió en el set: “Me ha encantado. Es hermoso cuando se cumple la magia con la pasión y la mirada; han producido ese nervio en el público que es increíble”.

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