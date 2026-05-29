Yo Soy Grandes Batallas 2026: ¡Raphael y Amy Gutiérrez deslumbraron con un ensamble mágico!

La intensidad de Raphael encontró el complemento ideal en la voz de Amy Gutiérrez. Ambos artistas se apoderaron del set para interpretar “Qué sabe nadie”, regalando un momento de alta factura técnica y emocional.

El jurado celebró la generosidad escénica de la pareja. Jely Reátegui resaltó el equilibrio entre el consagrado y su refuerzo: “Qué hermosos. Justamente cuando hay dos personas en escena, el objetivo es hacer que brille el otro y eso ha sido mutuo. Hubo una patinada, pero Raphael lo hizo muy bien y lo resolvió”.

Por su parte, Carlos Alcántara y Ricardo Morán saludaron el regreso de Amy a la competencia, destacando el trabajo musical detrás de la puesta. “Feliz de que estés aquí, han hecho un arreglo para que combinen las dos tesituras”, comentó “Cachín”, subrayando la armonía lograda.

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