Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Alejandra Guzmán se queda en la competencia tras vencer a Ivy Queen!

La esperada definición entre Alejandra Guzmán y Ivy Queen finalmente tuvo un desenlace, tras una batalla previa que había terminado en empate.

En la previa, Alejandra Guzmán se mostró tranquila y consciente del nivel del enfrentamiento, destacando que ambas ofrecieron una batalla de “dos voces potentes”.

Sin embargo, en esta nueva presentación, el escenario contó otra historia. Ivy Queen, quien había destacado el día anterior, no logró repetir el mismo impacto. El jurado coincidió en que su performance se vio afectada por problemas en el manejo del aire y menor seguridad, lo que hizo que su interpretación perdiera fuerza y presencia.

Por su parte, Alejandra Guzmán, aunque también tuvo observaciones, especialmente en algunas notas graves, logró sostener mejor la interpretación y cerrar con una actitud más sólida y disfrutable, lo que terminó inclinando la balanza a su favor.

La decisión final confirmó su permanencia: Alejandra Guzmán se queda con la silla de consagrada, superando a una fuerte retadora que no pudo mantener el nivel del primer encuentro.

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