Yo Soy GRANDES BATALLAS: Bob Marley volvió al escenario tras 10 años y retó a José Feliciano

La segunda batalla estuvo marcada por el regreso del imitador de Bob Marley, quien volvió al programa tras 10 años para retar al consagrado José Feliciano.

Anderson Dredd, participante de la temporada 6 del 2014, aseguró que nunca se alejó del reggae y que el personaje se convirtió en parte de su vida. “El reggae también merece una silla en este programa”, comentó antes de iniciar su presentación.

El retador eligió enfrentarse a José Feliciano y salió al escenario interpretando “Is This Love”, uno de los temas más recordados del ícono jamaiquino.

“Han pasado 10 años desde la última vez que vine a competir, pero no se confundan porque nunca me alejé del reggae music”, señaló el participante antes del duelo.

Por su parte, José Feliciano recibió el reto con entusiasmo. “Me encuentro muy bien, con muchas ganas de cantar y feliz que mi amigo Bob Marley me haya retado para esta batalla”, comentó el consagrado.

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