Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Jim Morrison volvió decidido a recuperar su lugar!

La última ronda estuvo marcada por el esperado regreso de Jim Morrison, quien volvió al programa en busca de revancha. Nadu, imitador del legendario vocalista de The Doors, regresó decidido a recuperar la silla que alguna vez defendió con éxito.

“Perdí una batalla, pero no la guerra”, afirmó antes de subir al escenario. Además, recordó que fue consagrado y acumuló seis batallas ganadas junto a ocho defensas de su lugar.

Aunque confesó que inicialmente esperaba enfrentar a Marcello Motta, finalmente tuvo que retar a Gustavo Cerati. “Claramente a mi hermano Fer, Gustavo Cerati”, expresó antes del duelo.

Para esta presentación, Jim Morrison interpretó “When the Music’s Over”, apostando por una poderosa puesta en escena junto a su banda en vivo, algo que, según confesó, lo tenía especialmente emocionado.

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