Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Marcello Motta volvió a demostrar por qué es uno de los favoritos!

Marcello Motta ganó la tercera batalla de la noche contra Pedro Fernández, quien volvió al escenario decidido a quedarse con la silla del consagrado.

Aunque el jurado destacó el talento y carisma del imitador de Pedro Fernández, también señalaron algunos detalles por corregir durante la presentación. “Eres carismático, tienes el timbre de voz y te relacionas con el público”, comentaron, aunque también advirtieron problemas de aire y ansiedad vocal en algunos momentos.

Pese a ello, reconocieron su evolución. “Tú me pareces el mejor imitador de Pedro Fernández que hemos tenido”, destacaron.

Sin embargo, Marcello Motta volvió a conquistar al jurado con una presentación que logró emocionarlos profundamente. “Dejé de ser jurado, me volví público”, confesaron tras escucharlo interpretar junto a su banda en vivo.

Además, el consagrado recibió elogios por el impacto emocional de su show. “El poder transformador que tiene la música es incomparable”, señalaron antes de emitir los votos. Finalmente, Marcello Motta obtuvo el respaldo total del jurado y se quedó con la victoria.

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