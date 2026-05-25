Yo Soy GRANDES BATALLAS: Daddy Yankee mostró evolución, pero Marciano Cantero se impuso

La primera batalla de la noche estuvo marcada por la revancha de Daddy Yankee, quien regresó por segunda vez decidido a quedarse en competencia. El retador eligió enfrentarse al consagrado Marciano Cantero en un duelo cargado de tensión, pero finalmente el jurado le dio el triunfo al líder de Enanitos Verdes.

El jurado destacó el crecimiento de Daddy Yankee en comparación con su temporada anterior. “Sigo viendo al verdadero Big Boss”, comentaron, resaltando su seguridad, relación con el escenario y evolución vocal.

Sin embargo, también señalaron detalles por mejorar. “Falta oscurecer un poquito el timbre”, mencionaron, además de advertir algunos problemas de respiración durante ciertos momentos de la canción.

Por su parte, Marciano Cantero recibió elogios por atreverse a tocar el bajo en vivo durante la presentación, aunque el jurado señaló algunas imprecisiones. “Eso aterriza tu imitación y hace que haya más madurez”, comentaron.

Al momento de la votación, la batalla estuvo reñida, pero Marciano Cantero logró imponerse y mantenerse en competencia.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!