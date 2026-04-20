Yo Soy GRANDES BATALLAS: Duelo de rancheras terminó a favor de Pedro Infante
Tras ambas presentaciones, el jurado decidió de manera clara ir a favor de Pedro Infante, quien logró imponerse en la batalla.
El jurado destacó la calidad vocal de Vicente Fernández. “Tu voz suavecita… tienes potencia y fuerza”, comentaron, aunque señalaron que faltó mayor precisión en el color del personaje.
Por su parte, Pedro Infante recibió elogios por su desempeño. “Esas notas largas, vibrando, son de campeón”, afirmaron, resaltando su dominio vocal y su constancia en la competencia.
Si bien hubo observaciones técnicas. “Al principio hubo problemas de tiempo… y seguimos teniendo problemas de dicción”, indicaron, el resultado no cambió.
Finalmente, la decisión fue contundente. “Tenemos un voto para Pedro Infante… otro voto… otro voto”, anunciaron, confirmando su triunfo y permanencia en la competencia.
