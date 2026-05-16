Yo Soy GRANDES BATALLAS: El “Cantor del Pueblo” volvió para desafiar a Karol G

La primera batalla de la noche arrancó con el regreso de Luis Abanto Morales, quien llegó decidido a conseguir un lugar entre los consagrados. El imitador Edgar Parque sorprendió al elegir a Karol G como su rival de la jornada.

Antes de salir al escenario, el participante explicó su motivación para volver. “El mismo pueblo me pidió regresar a este escenario a como dé lugar”, señaló. Además, aseguró que esta vez llegó preparado “no solamente para cantar, sino emocional y mentalmente también”.

Para defender su propuesta artística, Luis Abanto Morales interpretó “No me compadezcas”, una canción cargada de sentimiento y crítica social que conectó con el público desde los primeros versos.

“Déjame en la puna vivir a mi ancha”, cantó el imitador, resaltando la esencia del recordado “Cantor del Pueblo” y llevando el folklore peruano al escenario de Grandes Batallas.

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