Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Mon Laferte se quedó con la victoria frente a Billie Eilish!

Mon Laferte ganó la cuarta batalla de la noche luego de imponerse ante Billie Eilish con una interpretación de “Antes de ti”. La consagrada convenció al jurado y se quedó con la victoria gracias a una presentación cargada de técnica y emoción.

Durante las devoluciones, el jurado destacó el crecimiento de Billie Eilish, señalando que “cada vez que te veo estás mejor” y resaltando el trabajo vocal y actoral mostrado en el escenario.

Sin embargo, Mon Laferte volvió a demostrar por qué es una de las participantes más sólidas de la competencia. “Todo lo que haces en el escenario es el resultado de mucha práctica, mucho ensayo y mucho profesionalismo”, comentaron.

Además, los jueces resaltaron la precisión del personaje. “Técnicamente eres una de las cantantes más precisas y completas”, señalaron antes de la votación final. Finalmente, los votos fueron contundentes y Mon Laferte se quedó con la batalla tras cantar “Antes de ti”.

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