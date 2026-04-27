Yo Soy GRANDES BATALLAS: El ritmo urbano de Tego Calderón retó al Pájaro Gómez

La segunda batalla trajo al imitador de Tego Calderón, quien llegó decidido a quitarle la silla al consagrado Pájaro Gómez. Con mucha seguridad, el participante dejó claro que vuelve al programa listo para competir.

“Muy contento de estar aquí en Yo Soy otra vez, la casa se respeta”, comentó apenas ingresó al escenario, mostrando entusiasmo por su regreso. Cuando llegó el momento de elegir rival, no dudó en señalar al Pájaro Gómez, generando expectativa por uno de los duelos más llamativos de la noche.

Para su presentación, el imitador interpretó “Pa’ Que Retozen”, uno de los temas más recordados del artista puertorriqueño. Con actitud, energía y dominio escénico, logró encender al público y poner el toque urbano en la gala.

El consagrado no tardó en responder. El Pájaro Gómez salió al escenario para defender su lugar con “Bye Bye”, desatando la fiesta entre el público y demostrando por qué se mantiene en competencia.

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