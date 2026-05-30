Yo Soy Grandes Batallas Final 2026: Gustavo Cerati brilló en la final interpretando “De música ligera”

La gran final de Yo Soy Grandes Batallas 2026 continuó con una de las presentaciones más esperadas de la noche: Gustavo Cerati. El imitador salió al escenario para interpretar “De música ligera”, desatando la emoción del público y recibiendo una emotiva devolución del jurado.

Cachín Alcántara destacó su entrega durante toda la competencia. “De este momento debes acordarte siempre, donde sea que estés frente al público. Tu entrega al 100 por ciento hace que estés en el corazón de todos”, comentó.

Por su parte, Jely recordó el largo camino del participante para llegar hasta esta instancia y le dedicó unas palabras cargadas de emoción. “Espero que Soda te haga cantar con ellos y que la rompas siempre con humildad y rock and roll”, expresó.

Mauri aseguró que el imitador logró algo pocas veces visto en el programa. “Moviste el corazón del Perú, probablemente el de México también y el de Latinoamérica”, señaló antes de cerrar con un emotivo “Gracias totales”.

Finalmente, Ricardo Morán bromeó sobre el nivel de la imitación: “¿Cómo hacen con el holograma de Cerati cuando él está aquí en vivo?”.

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