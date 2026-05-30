Yo Soy Grandes Batallas Final 2026: Julio Iglesias recibió emotivos elogios del jurado tras cantar “Si me dejas no vale”

La gran final de Yo Soy: Grandes Batallas 2026 continuó con la segunda presentación de la noche a cargo de Julio Iglesias, quien interpretó “Si me dejas no vale” y volvió a demostrar por qué llegó hasta esta decisiva etapa del programa.

Tras su presentación, el jurado no escatimó elogios. Mauri destacó su presencia escénica y conexión con el público. “Dominas el escenario y conectas. Me encanta, así, digno de una gran final”, comentó emocionado.

Por su parte, Jely resaltó la calidad vocal y el enorme crecimiento artístico del participante. Además, le dedicó unas emotivas palabras a través de una carta, donde destacó su evolución actoral desde su temporada y el apoyo de las personas que lo rodean. “Tu calidad humana te llevará a todos lados”, expresó.

Ricardo también valoró el entorno cercano del imitador y la admiración que genera. “Eres tan noble y buena persona que tus amigos siempre te acompañan. Eso habla del gran artista y persona que eres”, señaló antes de calificar la presentación como extraordinaria.

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